Экс-президент Порошенко не поместился в штаны

Политик сильно поправился

Бывший лидер Украины Петр Порошенко расслабился после сложения президентских полномочий и набрал лишних килограммов.

Глава партии "Европейская солидарность" приехал в поселок Глуховицы Винницкой области и опубликовал фотографии со встречи с местными жителями в своем Facebook.

Пользователи социальных сетей заметили, как живот экс-президента сильно выпирает из-под подпоясанных черных брюк, а пуговицы на рубашке едва держатся вместе. Что послужило причиной такого резкого набора веса, неизвестно. Возможно из-за того, что теперь у Порошенко менее нервная работа.