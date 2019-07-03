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Экс-президент Порошенко не поместился в штаны

14:54
  • среда
  • 03 июля 2019

Политик сильно поправился

Бывший лидер Украины Петр Порошенко расслабился после сложения президентских полномочий и набрал лишних килограммов.

Глава партии "Европейская солидарность" приехал в поселок Глуховицы Винницкой области и опубликовал фотографии со встречи с местными жителями в своем Facebook.

Пользователи социальных сетей заметили, как живот экс-президента сильно выпирает из-под подпоясанных черных брюк, а пуговицы на рубашке едва держатся вместе. Что послужило причиной такого резкого набора веса, неизвестно. Возможно из-за того, что теперь у Порошенко менее нервная работа.  

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