Молодой муж и карьера певицы: как живет вдова после смерти Михаила Круга

Ее жизнь разделилась на "до" и "после" убийства шансонье

43-летняя певица Ирина Круг призналась, что трагическая смерть бывшего мужа изменила ее жизнь. ТВЦ.RU узнал, как живет вдова легендарного шансонье.

"17 лет как тебя нет с нами, страшная трагедия, которая изменила всю мою жизнь, столько испытаний было, слез, нет тебя, Михаил Владимирович, но ты всегда рядом, в моих воспоминаниях! Хороший, верный, ты скала! Спасибо за все!" - написала Ирина Круг в Instagram в годовщину смерти экс-супруга.

Из уважения к памяти музыканта Ирина регулярно выкладывает в соцсети его фотографии и отрывки из выступлений, пишет о нем добрые слова и каждый раз называет его по имени-отчеству, словно учителя. Она действительно многим обязана автору хита "Владимирский централ".

Напомним, Михаил Круг принял Ирину на работу в конце 90-х годов, а затем забрал ее к себе домой со словами: "Все, будем жить вместе!" Незадолго до смерти он подарил ей сына Александра. Кроме того, шансонье помог жене сбежать из дома в ту страшную ночь 2002 года, когда к ним пришли вооруженные грабители. Весь огонь Круг взял на себя.

После его смерти Ирина перевоплотилась из официантки и костюмерши в певицу. Сначала она исполнила несколько песен в память о муже, а затем устроила концерт и записала альбом. Вскоре артистка с коллегами стала разъезжать по стране с гастролями и получать одну музыкальную награду за другой. С 2004 года Ирина выпустила девять сольных и шесть дуэтных альбомов. Она словно перехватила эстафетную палочку, которую нес ее знаменитый супруг.

Через четыре года после убийства музыканта она вышла замуж. Ее избранником стал бизнесмен Сергей Белоусов, который младше артистки на три года. По слухам, они познакомились в парикмахерской. Певица говорила, что перед свадьбой к ней во сне явился Михаил Владимирович и благословил ее на брак. Белоусов принял дочь Ирины от первого брака и сына от второго, а в 2013 году у них родился общий сын.

Супруги не афишируют свою личную жизнь. Ирина не выкладывает снимки с Сергеем в соцсети, как будто боится, что ее обвинят в предательстве Михаила Круга. Вероятно, из-за этого флера тайны возникли слухи о том, что в последнее время Круг и Белоусов охладели друг к другу. Так это или нет, можно только догадываться.

Ирина Круг много работает и часто путешествует. В заграничные поездки она иногда берет с собой своих детей - дочь Марину, сыновей Александра и Андрея. Интернет-пользователи при виде Александра удивляются, насколько сильно молодой человек похож на покойного отца. Вылитый Круг.