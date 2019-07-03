ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Виновница смертельного ДТП на Кутузовском имела стаж три месяца

15:19
  • среда
  • 03 июля 2019

Треть всех аварий в России – лобовое столкновение

Смертельное ДТП, которое произошло накануне на Кутузовском проспекте, случилось из-за неопытности женщины – водителя.

По словам начальника ГИБДД России Михаила Черникова, виновница аварии была за рулем всего три месяца. "К сожалению, водители не учли особенности движения в транспортном потоке, где можно было бы минимизировать риски и не доводить до таких последствий", - заявил Черников.

Треть всех ДТП в России приходится на лобовые столкновения, количество погибших при выезде на встречную полосу действительно ужасает, пишет РИА Новости. "Мы имеем очень страшные цифры в части выездов на полосу встречного движения, когда погибают люди", - сообщили в ГИБДД.

Страшная авария произошла 2 июля на Кутузовском проспекте в Москве. В результате выезда машины на встречную полосу погибли два человека, еще шестеро, в том числе четверо детей, пострадали.

Видео: очевидцы помогали спасти детей после страшного ДТП на Кутузовском

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Новости по теме
Последствия ДТП на Кутузовском
Последствия ДТП на Кутузовском
Последствия ДТП на Кутузовском
Последствия ДТП на Кутузовском
ДТП на Кутузовском проспекте
ДТП на Кутузовском проспекте
ДТП на Кутузовском проспекте
ДТП на Кутузовском проспекте
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.