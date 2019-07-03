Виновница смертельного ДТП на Кутузовском имела стаж три месяца

Треть всех аварий в России – лобовое столкновение

Смертельное ДТП, которое произошло накануне на Кутузовском проспекте, случилось из-за неопытности женщины – водителя.

По словам начальника ГИБДД России Михаила Черникова, виновница аварии была за рулем всего три месяца. "К сожалению, водители не учли особенности движения в транспортном потоке, где можно было бы минимизировать риски и не доводить до таких последствий", - заявил Черников.

Треть всех ДТП в России приходится на лобовые столкновения, количество погибших при выезде на встречную полосу действительно ужасает, пишет РИА Новости. "Мы имеем очень страшные цифры в части выездов на полосу встречного движения, когда погибают люди", - сообщили в ГИБДД.

Страшная авария произошла 2 июля на Кутузовском проспекте в Москве. В результате выезда машины на встречную полосу погибли два человека, еще шестеро, в том числе четверо детей, пострадали.

Видео: очевидцы помогали спасти детей после страшного ДТП на Кутузовском