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Россия официально приостановила участие в ДРСМД

15:24
  • среда
  • 03 июля 2019

Документ, одобренный Госдумой и Совфедом, подписал глава государства

Президент России Владимир Путин в среду подписал документ о приостановлении действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подписанного в Вашингтоне в декабре 1987 года. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.

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Этот федеральный закон был внесен в Госдуму самим российским лидером. Документ включает в себя три статьи, при этом отдельно обозначена возможность возобновления действия соглашения по решению главы государства.

В 1987 году свои подписи под документом поставили лидеры СССР и США Михаил Горбачев и Рональд Рейган. Страны обязались за три года уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Кроме того, документ запретил производить и испытывать новые образцы.

Несмотря на то, что Москва уничтожила все свои 1846 комплексов, а Вашингтон - вдвое меньше, в 2014 году Барак Обама голословно обвинил Россию в нарушении договора. Эту риторику продолжили и в администрации Дональда Трампа. В феврале Белый дом заявил, что приостанавливает выполнение обязательств. Москва вынуждена была пойти на ответные меры.

При этом Россия дала понять, при каких условиях это соглашение может быть возобновлено.

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