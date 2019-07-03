Таинственные знаки на месте гибели группы Дятлова удалось расшифровать

Могли ли туристы стать жертвами манси?

Вскрылись новые обстоятельства в расследовании гибели группы Дятлова в 1959 году. Их раскрыл представитель народа манси Валерий Анямов. Ему удалось расшифровать загадочные знаки, которые были обнаружены неподалеку от места трагедии.

Он подчеркнул, что рисунки не носят какого-либо тайного смысла. Они являются всего лишь метками, которые были оставлены местными охотниками. В частности, Анямов указал на три черточки наверху. По его словам, это означает, что "были три человека". Второй знак является родовым. Это его родственники - Анямовы. Три черточки внизу означают трех собак, которые были с охотниками. Так он прокомментировал фотографию с места гибели группы.

При этом в эфире телеканала "Звезда" он опроверг версию о том, что мансийцы могли быть причастны к смерти студентов. По его словам, манси в то время в этих местах не было, так как там не на кого было охотиться.

Ранее руководитель фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич сказал, что останки уральских туристов, вероятно, будут эксгумированы. Это произойдет в рамках очередного расследования произошедшего.

До этого Следственный комитет России раскрыл причины гибели группы туристов под руководством Игоря Дятлова на Северном Урале. В ночь на 2 февраля 1959 года в окрестностях горы Холатчахль сошел снежный оползень, спровоцированный ураганным ветром и неправильной установкой палатки. Отмечалось, что они якобы погибли из-за схода снежной лавины и неопытности.

Между тем, участник поисковой операции на месте гибели группы выдвинул свою версию. Как отметил Владислав Карелин, студенты могли погибнуть из-за "мощного теплового техногенного воздействия".

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Видео: раскрыта тайна гибели группы Дятлова