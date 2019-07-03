Татьяну Арнтгольц и Марка Богатырева поздравляют со свадьбой

Пара уже давно встречается

Актеры Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев стали мужем и женой – такую информацию распространили СМИ. Поводом послужили фотографии в соцсетях артистки, где на ее безымянном пальце – кольцо, очень напоминающее обручальное.

В последнее время актеры не раз появлялись на публике вместе и выглядели счастливыми и влюбленными. Часто они публикуют свои совместные романтические фотографии в Instagram. Несмотря на то, что поклонники обрадовались, увидев на руке Арнтгольц кольцо, пара пока официально не комментирует слухи о своей свадьбе.

Актеры познакомились во время съемок популярного сериала "Наживка для ангела". Как отмечает "Дни.Ру", у Арнтгольц уже был муж - артист Иван Жидков.