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Татьяну Арнтгольц и Марка Богатырева поздравляют со свадьбой

16:08
  • среда
  • 03 июля 2019

Пара уже давно встречается

Актеры Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев стали мужем и женой – такую информацию распространили СМИ. Поводом послужили фотографии в соцсетях артистки, где на ее безымянном пальце – кольцо, очень напоминающее обручальное.

В последнее время актеры не раз появлялись на публике вместе и выглядели счастливыми и влюбленными. Часто они публикуют свои совместные романтические фотографии в Instagram. Несмотря на то, что поклонники обрадовались, увидев на руке Арнтгольц кольцо, пара пока официально не комментирует слухи о своей свадьбе.

Актеры познакомились во время съемок популярного сериала "Наживка для ангела". Как отмечает "Дни.Ру", у Арнтгольц уже был муж - артист Иван Жидков.

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