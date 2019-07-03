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"Боль дикая": Волочкова пострадала, разучивая новый шпагат

15:56
  • среда
  • 03 июля 2019

Она показала опухшую ногу

43-летняя балерина Анастасия Волочкова повредила ногу во время репетиций новой постановки, в которой ей предстоит выполнять цирковые трюки на большой высоте. 
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"Во время репетиции, когда заболела стопа, я даже не стала обращать внимания на боль. Я всегда отгоняю от себя это чувство, во время работы особенно, набивая синяки и натирая мозоли. Но, приехав домой, я поняла, что очень сильно подвернула стопу в узле... Боль дикая, но она не остановит меня от завтрашних репетиций и подготовки", - написала Волочкова в Instagram. 

Как пишут "Дни.ру", заслуженная артистка России выложила в соцсети фото своей опухшей ноги. По словам артистки, из-за боли она не смогла заснуть и всю ночь просидела на веранде. Она встретила рассвет и отправилась на репетицию. 

Ранее сообщалось, что Анастасия Волочкова лишилась гонорара в 600 тысяч рублей за участие в шоу в Анапе. 

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