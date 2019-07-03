ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин предупредил об опасности присвоения права на истину

16:15
  • среда
  • 03 июля 2019

Это противоречит принципам демократии

Владимир Путин уверен, что попытки ряда стран монополизировать глобальное информационное пространство и присвоить право на истину противоречит принципа демократии. Своим мнением президент поделился на форуме "Развитие парламентаризма".

По словам Путина, эти тенденции распространяются на национальном уровне, когда отдельные страны вводят запреты ни иную точку зрения. Это противоречит принципам свободы слова, которая подразумевает уважение к иному мнению.

Кроме того, конфликты рождает нежелание отдельных государств принять многополярность мира. Путин убежден, что современный мир очень нуждается в укреплении доверия.

"Его глобальная повестка - сложная и противоречивая, она наполнена большими вызовами и реальными, а не вымышленными угрозами", - приводит слова президента агентство ТАСС.

Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.