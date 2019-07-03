Путин предупредил об опасности присвоения права на истину

Это противоречит принципам демократии

Владимир Путин уверен, что попытки ряда стран монополизировать глобальное информационное пространство и присвоить право на истину противоречит принципа демократии. Своим мнением президент поделился на форуме "Развитие парламентаризма".

По словам Путина, эти тенденции распространяются на национальном уровне, когда отдельные страны вводят запреты ни иную точку зрения. Это противоречит принципам свободы слова, которая подразумевает уважение к иному мнению.

Кроме того, конфликты рождает нежелание отдельных государств принять многополярность мира. Путин убежден, что современный мир очень нуждается в укреплении доверия.

"Его глобальная повестка - сложная и противоречивая, она наполнена большими вызовами и реальными, а не вымышленными угрозами", - приводит слова президента агентство ТАСС.