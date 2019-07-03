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Стало известно о смерти Панина

15:58
  • среда
  • 03 июля 2019

Его похоронят в Воронежской области

Скончался член Союза кинематографистов России, а также режиссер документального кино Василий Панин. Ему было 83 года. Похороны состоятся в Воронежской области.

За свою жизнь он поставил более 25 художественных, документальных и телевизионных фильмов. С 1966 года он был режиссером студии "Мосфильм".

С 2000 по 2003 годы он был художественным руководителем "Народного кинофестиваля России". Также он был основателем и художественным руководителем киностудии "Донфильм" с 2000 года, сообщается на сайте Союза кинематографистов России. Также Василий Степанович был лауреатом всероссийских и международных кинофестивалей, в том числе "Кинотавр" в Сочи в 2000 году и "Виват—кино России" в Санкт-Петербурге в 2004-м.

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