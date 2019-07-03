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Друг раскрыл предсмертную мечту Сергея Бодрова

16:31
  • среда
  • 03 июля 2019

Воспоминаниями поделился Дмитрий Орлов

Российский актер Дмитрий Орлов рассказал о том, как познакомился с Сергеем Бодровым-младшим. Это произошло на съемках картины "Брат-2".

По его словам, Бодров-младший был простым парнем. С ним легко было найти общий язык. После этого актер и режиссер позвал Орлова на одну из ролей в картине "Сестры", которую он снимал.

В эфире телеканала "Россия-1" Орлов признался, что однажды они летели вдвоем из "Пулково" в "Шереметьево". Стюардесса принесла им несколько банок пива от командира экипажа, который узнал Бодрова.

"Тут Сережа мне говорит: "Я вот сейчас должен кино снять, а потом займусь своей мечтой. Ты же читал "Записки юного врача" Булгакова. Так вот ты будешь играть главную роль", - рассказал Дмитрий Орлов. Он добавил, что тогда была "на седьмом небе от счастья".

Однако затем произошла трагедия в Кармадонском ущелье. Орлов позвонил своему "знакомому осетину". И тот заявил, что выжить у съемочной группы Бодрова-младшего шансов не было. Актер признался, что в 2002 году потерял человека, в котором было собрано все лучшее, что есть в людях его поколения.

Сергей Бодров пропал без вести при сходе ледника Колка в Кармадонском ущелье. Это произошло 20 сентября 2002 года. Актеру было 30 лет. Вместе с ним исчезла вся съемочная группа фильма "Связной".

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