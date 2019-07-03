На границе с Украиной найден танк с мертвыми солдатами

Останки погибших захоронят с почестями

На границе Украины и Ростовской области поисковиками обнаружен танк КВ-1 ("Клим Ворошилов"), который был взорван в бою в августе 1943 года. Также там находились останки экипажа. Уже взяты их ДНК, чтобы установить личности погибших и найти их родственников.

"Были найдены остатки ходовой, гусениц со следами повреждения от мины, разорванных колес, и, самое, главное, танкистов. Также найдены кавалеристы 5-го Донского казачьего корпуса, офицеры группы прорыва и двое немецких военнослужащих-пулеметчиков", - сообщил ТАСС глава поискового объединения Андрей Кудряков.

Останки танкистов, как ожидается, будут захоронены 30 августа на "Алее памяти" в Ростовской области. При этом останки немецких военнослужащих будут переданы в Германию.