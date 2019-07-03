Внук пришел в квартиру к бабушке и жестоко зарезал ее

Он пытался скрыть улики, но его раскусили

В Калуге задержан 29-летний местный житель. Он подозревается в жестокой расправе над собственной бабушкой.

В ночь на 2 июля он зашел в квартиру к своей 84-летней родственнице. Между ними началась словесная перепалка. В результате мужчина взял в руки нож и нанес бабушке не менее семи ножевых ударов по лицу и телу. Та скончалась от полученных ран.

Сам преступник вышел на улицу и выбросил нож в мусорку через квартал от дома, в котором произошло убийство. Позднее он сообщил в полицию об обнаружении тела своей бабушки.

Однако следователь, явившийся на место преступления, узнал, что его оно совершено внуком убитой. В ходе допроса мужчина признался в содеянном. Также он показал место, куда выкинул орудие преступления, говорится на сайте СУ СКР по Калужской области. Сейчас подозреваемый задержан на 48 часов.