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Внук пришел в квартиру к бабушке и жестоко зарезал ее

17:18
  • среда
  • 03 июля 2019

Он пытался скрыть улики, но его раскусили

В Калуге задержан 29-летний местный житель. Он подозревается в жестокой расправе над собственной бабушкой.

В ночь на 2 июля он зашел в квартиру к своей 84-летней родственнице. Между ними началась словесная перепалка. В результате мужчина взял в руки нож и нанес бабушке не менее семи ножевых ударов по лицу и телу. Та скончалась от полученных ран.

Сам преступник вышел на улицу и выбросил нож в мусорку через квартал от дома, в котором произошло убийство. Позднее он сообщил в полицию об обнаружении тела своей бабушки.

Однако следователь, явившийся на место преступления, узнал, что его оно совершено внуком убитой. В ходе допроса мужчина признался в содеянном. Также он показал место, куда выкинул орудие преступления, говорится на сайте СУ СКР по Калужской области. Сейчас подозреваемый задержан на 48 часов.

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