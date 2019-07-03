"Побыстрее надо": Путин потребовал разобраться с ценами на авиакеросин

Президент призвал успеть до конца туристического сезона

Владимир Путин призвал правительство ускорить решение вопросов цен на авиационный керосин и битум. Об этом шла речь на встрече президента с членами кабмина.

Путин напомнил, что туристический сезон скоро закончится. "Побыстрее надо, как можно быстрее. Мы все будем рассматривать вопросы, связанные с этими тарифами и ценами", - посетовал глава государства. Его слова приводит РИА Новости.

В свою очередь, министр финансов Антон Силуанов сообщил, что правительство на случай подорожания авиакеросина выше 48,3 тысячи рублей за тонну предлагает компенсировать рост стоимости авиабилетов из нефтегазовых доходов. Эту меру планируется ввести с 1 августа.

Обсуждались и тарифы на вывоз твердых бытовых отходов. По словам Путина, их рост не должен быть галопирующим. Вице-премьер Алексей Гордеев заверил президента, что власти тщательно контролируют тарифы в регионах. Глава государства усомнился в этом утверждении. По его мнению, если бы тарифы действительно тщательно контролировались, то резкого роста не произошло.