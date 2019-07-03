ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

У Ким Чен Ына выявили смертельно опасные заболевания

17:43
  • среда
  • 03 июля 2019

Журналисты проанализировали внешний вид политика

Здоровье главы КНДР Ким Чен Ына оказалось под пристальным наблюдением западных журналистов. Так, сотрудники телеканала Fox News отмечают, что северокорейский лидер плохо выглядел во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в демилитаризованной зоне между двумя Кореями.

Встреча Трампа и Ким Чен Ына началась с драки между журналистами
Трамп забеспокоился из-за приехавшего в КНДР Си Цзиньпина

Журналисты отмечают, что Ким Чен Ын прошел всего несколько метров и при этом запыхался – он очень тяжело дышал и потел. Такое состояние нельзя объяснить его избыточным весом – СМИ склоняются к тому, что речь идет о серьезных заболеваниях, которые даже могут привести к летальному исходу.

По некоторым данным, у главы КНДР может быть синдром гипервентиляции, а также зарождающаяся эмфизема легких, пишет "Газета.Ru".

В конце июня первая в истории встреча глав США, Южной и Северной Кореи прошла в демилитаризованной зоне на границе КНДР. Дональд Трамп и Ким Чен Ын пожали друг другу руки через военно-демаркационную линию, разделяющую полуостров.

Главное сегодня
Дональд Трамп, Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин
Дональд Трамп, Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.