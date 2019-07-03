У Ким Чен Ына выявили смертельно опасные заболевания

Журналисты проанализировали внешний вид политика

Здоровье главы КНДР Ким Чен Ына оказалось под пристальным наблюдением западных журналистов. Так, сотрудники телеканала Fox News отмечают, что северокорейский лидер плохо выглядел во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в демилитаризованной зоне между двумя Кореями.

Журналисты отмечают, что Ким Чен Ын прошел всего несколько метров и при этом запыхался – он очень тяжело дышал и потел. Такое состояние нельзя объяснить его избыточным весом – СМИ склоняются к тому, что речь идет о серьезных заболеваниях, которые даже могут привести к летальному исходу.

По некоторым данным, у главы КНДР может быть синдром гипервентиляции, а также зарождающаяся эмфизема легких, пишет "Газета.Ru".

В конце июня первая в истории встреча глав США, Южной и Северной Кореи прошла в демилитаризованной зоне на границе КНДР. Дональд Трамп и Ким Чен Ын пожали друг другу руки через военно-демаркационную линию, разделяющую полуостров.