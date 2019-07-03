ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Шойгу потребовал быстрее восстановить сгоревший подводный аппарат

18:35
  • среда
  • 03 июля 2019

Глава Минобороны осмотрел пострадавший объект

Министр обороны России Сергей Шойгу осмотрел глубоководный аппарат, в котором 1 июля произошел пожар. Из-за этого инцидента погибли 14 офицеров. В итоге он поручил командованию Северного флота как можно скорее восстановить его и вернуть в строй.
Путин рассказал о погибших моряках-подводниках

Кроме того, Шойгу провел отдельное совещание с представителями предприятия-разработчика во время рабочей поездки в Североморск. Там сейчас находится пострадавший аппарат, сообщает "Интерфакс".

Ранее стало известно, что глава Минобороны прибыл в Североморск по поручению президента России Владимира Путина. Он раскрыл подробности ЧП в Баренцевом море. По его словам, команда глубоководного аппарата ВМФ проводила важные исследования гидросферы Земли.

Среди членов экипажа были военные и представитель промышленности. По его словам, моряки-подводники совершили героический подвиг - спасли гражданский и научный аппарат ценой собственных жизней. Погибшие офицеры будут представлены к госнаградам, а их семьи получат всю необходимую поддержку.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Видео: что известно о трагедии в Североморске

 

Главное сегодня
Подлодка ВМФ России
Подлодка ВМФ России
Сергей Шойгу на заседании
Сергей Шойгу на заседании
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.