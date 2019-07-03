Шойгу потребовал быстрее восстановить сгоревший подводный аппарат

Глава Минобороны осмотрел пострадавший объект

Министр обороны России Сергей Шойгу осмотрел глубоководный аппарат, в котором 1 июля произошел пожар. Из-за этого инцидента погибли 14 офицеров. В итоге он поручил командованию Северного флота как можно скорее восстановить его и вернуть в строй.

Кроме того, Шойгу провел отдельное совещание с представителями предприятия-разработчика во время рабочей поездки в Североморск. Там сейчас находится пострадавший аппарат, сообщает "Интерфакс".

Ранее стало известно, что глава Минобороны прибыл в Североморск по поручению президента России Владимира Путина. Он раскрыл подробности ЧП в Баренцевом море. По его словам, команда глубоководного аппарата ВМФ проводила важные исследования гидросферы Земли.

Среди членов экипажа были военные и представитель промышленности. По его словам, моряки-подводники совершили героический подвиг - спасли гражданский и научный аппарат ценой собственных жизней. Погибшие офицеры будут представлены к госнаградам, а их семьи получат всю необходимую поддержку.

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Видео: что известно о трагедии в Североморске