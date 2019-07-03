Андрей Аршавин развелся с женой. Кому достался ребенок?

Футболист снова холост

Поставлена точка в бракоразводном процессе между бывшим футболистом сборной России Андреем Аршавиным и Алисой Казьминой. Красносельский районный суд Петербурга в среду расторг их брак.

Как рассказала адвокат Виктория Савицкая, суд постановил оставить дочь Есению с матерью. "Брак расторгнут. Решение законное и обоснованное", - сказала Савицкая

Кроме того, Аршавин должен будет выплачивать дочери алименты в размере одной восьмой от заработка, передает РИА Новости.

Алиса и Андрей встречались несколько лет, а поженились в сентябре 2016 года. В октябре следующего года стало известно о разводе. По словам женщины, это случилось из-за многочисленных измен футболиста.