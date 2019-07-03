ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Андрей Аршавин развелся с женой. Кому достался ребенок?

18:31
  • среда
  • 03 июля 2019

Футболист снова холост

Поставлена точка в бракоразводном процессе между бывшим футболистом сборной России Андреем Аршавиным и Алисой Казьминой. Красносельский районный суд Петербурга в среду расторг их брак.

Как рассказала адвокат Виктория Савицкая, суд постановил оставить дочь Есению с матерью. "Брак расторгнут. Решение законное и обоснованное", - сказала Савицкая

Кроме того, Аршавин должен будет выплачивать дочери алименты в размере одной восьмой от заработка, передает РИА Новости.

Алиса и Андрей встречались несколько лет, а поженились в сентябре 2016 года. В октябре следующего года стало известно о разводе. По словам женщины, это случилось из-за многочисленных измен футболиста.

Читайте также:
Главное сегодня
Андрей Аршавин и Алиса Казьмина
Андрей Аршавин и Алиса Казьмина
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.