Число жертв наводнения в Иркутске достигло 20

Судьба еще 15 человек остается неизвестной

Число погибших во время сильнейшего в истории паводка в Иркутской области достигло 20. Судьба еще 15 человек остается неизвестной. Полностью разрушено более трех с половиной тысяч домов. Спасатели продолжают борьбу с последствиями наводнения, которое из-за бездействия местных властей привело к катастрофе. А в разгар спасательных работ, когда на помощь Приангарью спешили люди со всей страны, власти одного из районов поспешили досрочно отменить режим чрезвычайной ситуации. Пришлось вмешаться прокуратуре.

Региональные власти оказались не готовы справиться с последствиями наводнения. Вмешаться в ситуацию пришлось федеральному правительству. В Тулуне и днём и ночью кипит работа. Спасатели разгребают завалы на главном мосту - это часть федеральной трассы "Сибирь". По нему движение запустили ещё накануне. Но внизу до сих пор затор из брёвен и щепок. Их снесло сильным потоком воды во время паводка. От домов остались только крыши. Из-за затора встала вода. Сейчас спецтехника, которая идёт ближе к берегу, пытается расчистить дорогу, чтобы это мусор ушел вниз по течению.

Город постепенно возвращается к жизни. Ведутся работы по восстановлению водо- и энергоснабжения. Спасатели сейчас пытаются добраться до глубинных насосов на главной гидростанции. Проверяют их целостность. После собираются опустошить накопительный бак. Пока же питьевую и техническую воду подвозят машинами.

Сейчас уровень воды упал до 8 метров, но река не вошла в естественное русло. МЧС, военные и Росгвардия, направленные сюда для ликвидации ЧС, поделили Тулун на зоны и ведут патрулирование территорий с воды, с воздуха, с земли.

Елена Макарова, Алексей Овчинников, Максим Силаев и Дмитрий Семёнов. "ТВ Центр".