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"Шесть на ум пошло, семь с ума сошло": Путин высказался об ипотечных ставках

20:00
  • среда
  • 03 июля 2019

Президент поручил мониторить ситуацию с предоставлением ипотеки с субсидированной ставкой

Ситуацию в зоне бедствия и меры помощи пострадавшим Владимир Путин обсудил в среду на совещании с членами правительства. Как доложил глава МЧС Евгений Зиничев, волна паводка идёт вниз по течению, передает "ТВ Центр".

Путин дал поручения по итогам "Прямой линии"
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Из населённых пунктов, которым грозит подтопление, проводится эвакуация жителей. В пострадавших районах уровень воды снижается. Люди получили единовременную материальную помощь, обеспечены предметами первой необходимости. Оперативно решены вопросы с переоформлением утраченных документов. Изучаются возможности для списания долгов пострадавших граждан по банковским кредитам.

Глава комиссии по ликвидации последствий наводнения Виталий Мутко доложил о работе над планом восстановления разрушенного жилья и объектов инфраструктуры. Для изучения ситуации Мутко в четверг вылетит в Иркутскую область.

"Виталий Леонтьевич, я надеюсь, как это ни странно, вы используете и свой опыт подготовки к Олимпийским играм. Потому что здесь я неслучайно именно вас номинировал в этом качестве, имея в виду ваш опыт работы по строительству и реконструкции большого количества разнородных объектов. И делать нужно быстро. После нашего совещания в Братске вышел перечень моих поручений, как вы знаете. Сегодня все они оформлены в Указ Президента. Прошу руководствоваться этим документом", - отметил Путин.

На совещании был также поднят ряд вопросов, которые граждане задавали президенту в ходе недавней "Прямой линии". Там, в частности, прозвучали жалобы на отказы банков выдавать ипотечные кредиты по льготной ставке для семей с детьми - 6 процентов годовых. Как доложил первый заместитель главы правительства Антон Силуанов, отказы были связаны с порядком субсидирования процентов из бюджета. Правительство провело новые расчёты, и таким образом, по словам Силуанова, проблема сейчас решена.

"Нужно мониторить реальную ситуацию. Мониторить, что в жизни происходит реально. Потому что вот эти "шесть на ум пошло, семь с ума сошло" - никого не интересует. Сколько вы там посчитали, сколько нужно добавить. Нужно, чтобы люди получали то, о чём мы договорились. 6-процентные кредиты должны быть. Надо проверить просто, как это работает в жизни. Ну не каждый же месяц мне проводить "Прямую линию", чтобы выяснять, с чем люди сталкиваются в реальной жизни", - указал глава государства.

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