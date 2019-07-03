На скоростной трассе М-11 открыли новый участок

Дорога имеет четыре полосы

Со среды добираться на машине от Москвы до Санкт-Петербурга и обратно станет намного быстрее и комфортнее. На этом направлении открылся новый участок скоростной платной трассы М-11 от Клина до Твери, передает "ТВ Центр".

Этот альтернативный трассе М-10 путь существенно разгрузит движение сразу в двух областях - Московской и Тверской. Новый отрезок имеет по две полосы для движения в каждую сторону, а также удобные развязки, в том числе съезд в направлении Завидово и Конаково.

Дорога хорошо освещена, на ней организовано круглосуточное дежурство экипажей аварийных комиссаров, которые максимально быстро помогут в любой нештатной ситуации.