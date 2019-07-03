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Прокуроры сорвали заседание по делу Вышинского

18:40
  • среда
  • 03 июля 2019

Слушания перенесли из-за неготовности обвинения

Прокуроры сорвали рассмотрение дела главного редактора портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, которого обвиняют в госизмене за исполнение профессиональных обязанностей. Об этом сообщает "ТВ Центр".

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Заседание завершилось спустя несколько минут после начала. Обвинители заявили, что не готовы представить свою позицию и попросили об отсрочке. Судьи согласились перенести слушание на 15 июля. До этого момента Кирилл Вышинский останется под стражей.

В среду должен был рассматриваться вопрос о его освобождении под поручительсто адвокатов. Основания для этого появились после недавнего решения Конституционного суда, который признал противоречащей основному закону норму об обязательном заключении под стражу обвинённых в госизмене.

Опасения в этой связи выразил генпрокурор Луценко и призвал граждан, которые против освобождения журналиста, собраться на митинг у суда. Киев любыми способами затягивает дело. За целый год доказательств вины Вышинского так и не было представлено.

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