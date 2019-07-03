Наблюдатели ПАСЕ досрочно покинули Украину

Они успели встретиться с представителями некоторых партий

Делегация от Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая должна была наблюдать за предстоящими в стране 21 июля внеочередными парламентскими выборами, вынуждена была досрочно завершить свою работу. Это произошло после того, как спикер Верховной рады Андрей Парубий отозвал приглашения наблюдателям.

"В результате этого решения предвыборная делегация решила досрочно прекратить свою деятельность", - отмечается на сайте организации. При этом члены делегации успели встретиться с лидерами и представителями некоторых партий, участвующих в выборах. Также они провели встречи с представителями гражданского общества и СМИ, а также группой ОБСЕ/БДИПЧ по наблюдению за выборами и дипломатами, базирующимися в Киеве. А вот другие встречи были отменены, сообщает ТАСС.

Накануне во вторник стало известно, что председатель Верховной Рады Андрей Парубий отозвал приглашение направить в страну наблюдателей на досрочные парламентские выборы. При этом, представитель офиса Совета Европы на Украине сообщил, что пять делегатов от ПАСЕ уже прибыли на Украину.

26 июня участники сессии ПАСЕ одобрили резолюцию, подтверждающую полномочия российской делегации в полном объеме. Однако делегация Украины выступила категорически против возвращения России в организацию. Аналогичная реакция последовала от стран Прибалтики, Грузия и Польша.

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