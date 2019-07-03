Пользователи пожаловались на серьезные сбои в Facebook, Instagram и WhatsApp

Не отправляются сообщения, не загружаются фотографии

Во многих странах мира пользователи жалуются на сбои в работе популярных социальных сетей. Не работают, как нужно, Instagram, WhatsApp и Facebook.

Проблемы с Instagram были зафиксированы у жителей США, Великобритании, Франции и других стран. Об этом сообщает портал Downdetector.

WhatsApp плохо работает у граждан Великобритании, Испании, Германии и других стран. У них проблемы с отправкой сообщений.

Facebook сбоит в России, США, Великобритании, Франции и других государствах. Там возникают проблемы при загрузке фотографий.

Кроме того, в России оказались недоступны некоторые популярные сайты средств массовой информации.

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