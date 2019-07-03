Пользователи пожаловались на серьезные сбои в Facebook, Instagram и WhatsApp

Не отправляются сообщения, не загружаются фотографии
Во многих странах мира пользователи жалуются на сбои в работе популярных социальных сетей. Не работают, как нужно, Instagram, WhatsApp и Facebook.
Проблемы с Instagram были зафиксированы у жителей США, Великобритании, Франции и других стран. Об этом сообщает портал Downdetector.
WhatsApp плохо работает у граждан Великобритании, Испании, Германии и других стран. У них проблемы с отправкой сообщений.
Facebook сбоит в России, США, Великобритании, Франции и других государствах. Там возникают проблемы при загрузке фотографий.
Кроме того, в России оказались недоступны некоторые популярные сайты средств массовой информации.