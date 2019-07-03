Путин обсудил с правительством поручения по итогам "Прямой линии"

Глава государства заслушал доклады министров

Ситуацию в зоне бедствия и меры помощи пострадавшим Владимир Путин обсудил в среду на совещании с членами правительства. Как доложил глава МЧС Евгений Зиничев, волна паводка идёт вниз по течению. Из населённых пунктов, которым грозит подтопление, проводится эвакуация. Там, где пик бедствия миновал, на повестке дня восстановительные работы. Владимир Путин обсудил и другие вопросы, в том числе поднятые гражданами на недавней "Прямой линии" с президентом.

Учитывая чрезвычайную ситуацию в Иркутской области, совещание с членами правительства президент начинает именно с этой темы. Путину оперативно докладывают о том, что подтопленными по-прежнему остается 31 населенный пункт, но уровень воды снижается. Это уже позволило восстановить автомобильное движение по федеральной трассе "Сибирь" и энергоснабжение в десятках сёл. Полным ходом идут и первые выплаты пострадавшим.

Согласно последним данным, число пострадавших идет на сотни. Многие из них, включая детей, сейчас находятся в пунктах временного содержания, которые организовали на базе школ и детских садов. Но для длительного проживания эти помещения не приспособлены. Оттого в ближайшее время, говорит Путин, людей необходимо расселить. Поручение губернатору уже дано.

Полным ходом идёт и восстановление утерянных документов. И снабжение пострадавших всем необходимым. С этим проблем нет, докладывают президенту. А вот полный ущерб от наводнения еще только предстоит оценить и обеспечить людей новым собственным жильём. Это главная и, пожалуй, самая масштабная задача для правительственной комиссии, которую возглавляет вице-премьер Мутко.

"Виталий Леонтьевич, я надеюсь, как это ни странно, вы используете и свой опыт подготовки к Олимпийским играм, потому что здесь не случайно именно вас номинировали именно в этом качестве, имея в виду ваш опыт работы по строительству и реконструкции большого количества разного рода объектов. И делать нужно быстро", - отметил Путин.

Заслушав доклады о ситуации в Иркутской области, Путин переходит к поручениям, которые отдал правительству по итогам недавней "Прямой линии". В ходе неё люди, например, жаловались президенту, что имея трёх детей, не могут оформить льготную ипотеку. Теперь эта проблема в прошлом.

Еще одно поручение президента Минфину касается цен на авиационный керосин, которые государство планирует сдерживать, дабы не росла стоимость билетов. Приступить к этому тоже нужно оперативно.

Про многократный рост тарифов в контексте "мусорной реформы" во время "Прямой линии" с президентом тоже говорили. С вопиющей ситуации в Омской области, которая выходила на связь с Путиным, уже разобрались. Проблема оперативно решена и в ряде других регионов, заверили в правительстве, заявив, что ситуацию держат на контроле.

"С первых дней перехода на новую систему федеральные органы исполнительной власти, правительство в целом тщательно контролирует тарифную политику регионов. ФАС была проделана большая работа", - отметил заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам агропромышленного комплекса, природных ресурсов и экологии Алексей Гордеев.

"Вы сказали, что тщательно контролируете рост тарифов. Надеюсь, что контролируете. Но вряд ли можно говорить, что тщательно. Потому что, если бы это было так, не было роста тарифов в разы. И я понимаю причины, о которых вы сказали, они объективный характер носят. Но все-таки рост не должен быть галопирующим. А если это неизбежно, тогда нужно соответствующим образом реагировать. Двигаться нужно к заданной цели, разумеется. Но мягче. Просто мягче нужно делать", - указал Путин.

О смягчении речь шла и в блоке медицинских вопросов. В ближайшее время будут разработаны новые правила, которые позволят врачам не бояться выписывать сильнодействующие обезболивающие препараты онкобольным, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. В прошлое должны уйти и перебои с поставками жизненно-важных лекарств, на отсутствие которых люди в ходе прямой линии тоже жаловались. Президент попросил решить проблему как можно быстрее.

Александр Панюшкин, Юлия Олейник, "ТВ Центр", Москва.