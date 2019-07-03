Минобороны опубликовало имена погибших подводников

Гибель военных специалистов Владимир Путин назвал большой потерей для российской армии

В среду в Североморске министр обороны Сергей Шойгу провёл совещание по установлению причин пожара, произошедшего 1 июля на глубоководном научно-исследовательском аппарате. Глава военного ведомства отметил самоотверженность действий подводников, благодаря которым был спасён находившийся на борту гражданский специалист. Шойгу побывал также на борту самого аппарата, и поручил вернуть его в строй в кратчайшие сроки.

Всех погибших - 14 офицеров - представят к наградам, их имена уже опубликованы.

1. Герой Российской Федерации, капитан 1 ранга Долонский Денис Владимирович; награжден: орден "Мужества", орден "За военные заслуги", орден "За морские заслуги", медаль "За заслуги перед отечеством 2 степени".

2. Герой Российской Федерации, капитан 1 ранга Филин Николай Иванович; награжден: кавалер трех орденов "Мужества", орден "За военные заслуги".

3. Капитан 1 ранга Абанкин Владимир Леонидович; награжден: орден "Мужества", медаль "За заслуги перед отечеством 1 степени", медаль" За заслуги перед отечеством 2 степени", медаль Ушакова.

4. Капитан 1 ранга Воскресенский Андрей Владимирович; награжден: кавалер трех орденов "Мужества", орден "За военные заслуги", медаль "За заслуги перед отечеством 2 степени".

5. Капитан 1 ранга Иванов Константин Анатольевич; награжден: орден "Мужества", орден "За военные заслуги", медаль "За заслуги перед отечеством 1 степени", медаль "За заслуги перед отечеством 2 степени", медаль Ушакова.

6. Капитан 1 ранга Опарин Денис Александрович; награжден: орден "Мужества", медаль "За заслуги перед отечеством 2 степени", медаль Ушакова.

7. Капитан 1 ранга Сомов Константин Юрьевич; награжден: кавалер трех орденов "Мужества", медаль "За заслуги перед отечеством 1 степени", медаль "За заслуги перед отечеством 2 степени".

8. Капитан 2 ранга Авдонин Александр Валерьевич; награжден: орден "Мужества", орден "За военные заслуги", медаль Ушакова.

9. Капитан 2 ранга Данильченко Сергей Петрович; награжден: орден "Мужества", медаль "За заслуги перед отечеством 2 степени".

10. Капитан 2 ранга Соловьев Дмитрий Александрович; награжден: медаль "За заслуги перед отечеством 2 степени", медаль "За отвагу", медаль Ушакова.

11. Подполковник медицинской службы Васильев Александр Сергеевич; награжден: медаль "За заслуги перед отечеством 2 степени", медаль Суворова.

12. Капитан 3 ранга Кузьмин Виктор Сергеевич; награжден: медаль Ушакова.

13. Капитан 3 ранга Сухиничев Владимир Геннадьевич; награжден: медаль "За отвагу".

14. Капитан-лейтенант Дубков Михаил Игоревич; награжден ведомственными медалями.