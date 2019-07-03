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В России возьмут под контроль сбор грибов и ягод

21:39
  • среда
  • 03 июля 2019

Переработка и оборот этих ресурсов являются социально значимой отраслью

Министерство сельского хозяйства России может получить полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов. Об этом говорится в проекте постановления правительства.
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Ведомство планирует регулировать сферу сбора, переработки и оборота "дикорастущих пищевых ресурсов". Сюда входят пищевые лесные ресурсы, в том числе, плоды, ягоды, орехи, грибы, семена, березовый сок".

Эти природные богатства пользуются высоким спросом внутри страны, а также за рубежом, передает РИА Новости со ссылкой на пояснительную записку на сайте кабмина.

Также в Минсельхозе отметили, что переработка и оборот этих ресурсов являются социально значимой отраслью, которая в экономическом плане обладает высоким потенциалом роста.

Кроме того, в Минсельхозе отметили, что существуют пробелы в правовом регулировании сбора лесных ресурсов для собственного употребления, а также на продажу. А еще управление этой отраслью разными органами власти не всегда синхронизировано.

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