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Трое взрослых и один ребенок пострадали из-за непогоды в Москве

22:11
  • среда
  • 03 июля 2019

Они госпитализированы

Сильный дождь и ветер в среду доставили большие неприятности москвичам. В результате четыре человека пострадали. Среди них один ребенок.

Все пострадавшие госпитализированы в городские больницы в удовлетворительном состоянии. Угрозы для их жизни нет, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы столичного департамента здравоохранения. Один человек уже выписан из больницы.

До этого МЧС сообщало о сильном дожде и ветре в столице 3 июля. Порывы ветра достигают 17 метров в секунду.

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