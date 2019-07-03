Трое взрослых и один ребенок пострадали из-за непогоды в Москве

Они госпитализированы

Сильный дождь и ветер в среду доставили большие неприятности москвичам. В результате четыре человека пострадали. Среди них один ребенок.

Все пострадавшие госпитализированы в городские больницы в удовлетворительном состоянии. Угрозы для их жизни нет, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы столичного департамента здравоохранения. Один человек уже выписан из больницы.

До этого МЧС сообщало о сильном дожде и ветре в столице 3 июля. Порывы ветра достигают 17 метров в секунду.