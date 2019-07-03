Вызывайте на допрос: что ГИБДД готовит для Пугачевой

Во что выльется инцидент с Примадонной на Рижском вокзале

История с заездом лимузина с Аллой Пугачевой по перрону Рижского вокзала никак не утихнет. На этот раз дело дошло до заявления от адвоката и блогера Александра Сергеева в ГИБДД.

Он попросил провести проверку и возбудить дело об административном нарушении. Кроме того, блогер настаивает на допросе певицы, чтобы точно установить лица, совершивших правонарушение.

А еще Сергеев просит власти привлечь к дисциплинарной ответственности полицейских, допустивших это правонарушение, пишет kp.ru ("Комсомольская правда").

1 июля в интернете опубликовали видео, на котором автомобиль Примадонны подъезжает к поезду, в то время как выезд на перрон разрешен только специальной технике. После этого пользователи интернета возмутились произошедшим. В РЖД начали проверку.

По словам представителя Пугачевой, они приехали на вокзал рано утром, когда там не было людей. Между тем услугой VIP-заезда часто пользуются политики и звезды эстрады. Ее используют для того, чтобы публичные персоны могли тайно добрались до вагона и погрузиться в поезд.

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