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Эксперт назвал неверной формулу "Россия в ПАСЕ - мальчик для битья"

10:17
  • четверг
  • 04 июля 2019

Возвращение российской делегации в ассамблею не прекратит разногласий, которые существуют с ЕС

В эфире программы "События 25-й час" обсудили возвращение России в ПАСЕ и итоги выборов новых высоких чиновников в европейские структуры. Что означает возвращение российской делегации в ассамблею? Изменится ли политика ЕС при новой власти?

На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил политолог, гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.

"Возвращение России в ПАСЕ не прекратит разногласий, которые существуют между Россией и Евросоюзом… <…> Формула – Россия вернулась в ПАСЕ, а значит она теперь мальчик для битья, которому можно указывать, что делать – эта формула глубоко неверна", - сказал эксперт.

Полный комментарий Орлова смотрите в видео.

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