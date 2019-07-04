Наследники создателя КВН втянули Маслякова в скандал

Он рискует лишится самого дорогого

Компания "Группа 7" и вдова одного из основателей КВН намерены через суд отстоять права на "Клуб веселых и находчивых", единоличным владельцем которого считается фирма "АМИК", принадлежащая телеведущему Александру Маслякову.

В качестве истцов выступили Марина Топаз, вдова одного из основателей КВН Сергея Муратова, и фирма "Группа 7", которой руководит экс-партнер Маслякова Дмитрий Иванов. Суд рассмотрит иск 19 августа.

По мнению Топаз и Иванова, Александр Масляков неправомерно провозгласил себя владельцем КВН с 1986 года. Они хотят оспорить у "АМИК" незаконное присвоение товарного знака "КВН".

Как пишет Super, адвокаты Маслякова подали встречный иск, потребовав от оппонентов три миллиона рублей за использование товарного знака "КВН" в документальном фильме. Картина, выложенная на YouTube, рассказывает об истории "Клуба веселых и находчивых".

Программа КВН выходит на ТВ с 1961 года. Масляков ведет шоу с 1964 года. С 1990 года его компания "АМИК" занимается производством этой популярной передачи.