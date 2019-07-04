ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Наследники создателя КВН втянули Маслякова в скандал

08:13
  • четверг
  • 04 июля 2019

Он рискует лишится самого дорогого

Компания "Группа 7" и вдова одного из основателей КВН намерены через суд отстоять права на "Клуб веселых и находчивых", единоличным владельцем которого считается фирма "АМИК", принадлежащая телеведущему Александру Маслякову. 
Гусман высказался о "несметном богатстве" Маслякова

В качестве истцов выступили Марина Топаз, вдова одного из основателей КВН Сергея Муратова, и фирма "Группа 7", которой руководит экс-партнер Маслякова Дмитрий Иванов. Суд рассмотрит иск 19 августа. 

По мнению Топаз и Иванова, Александр Масляков неправомерно провозгласил себя владельцем КВН с 1986 года. Они хотят оспорить у "АМИК" незаконное присвоение товарного знака "КВН". 

Как пишет Super, адвокаты Маслякова подали встречный иск, потребовав от оппонентов три миллиона рублей за использование товарного знака "КВН" в документальном фильме. Картина, выложенная на YouTube, рассказывает об истории "Клуба веселых и находчивых". 

Программа КВН выходит на ТВ с 1961 года. Масляков ведет шоу с 1964 года. С 1990 года его компания "АМИК" занимается производством этой популярной передачи. 

Читайте также:
Новости по теме
Александр Масляков
Александр Масляков
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.