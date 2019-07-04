Путин рассказал, чем займется после 2024 года

Президент России обрисовал свое будущее в интервью итальянской газете

Европа должна руководствоваться, прежде всего, своими интересами, а не чужими подсказками в вопросах антироссийских санкций. Только тогда Москва и ЕС смогут успешно развивать многоплановое сотрудничество, в котором заинтересованы все стороны. Об этом заявил Владимир Путин перед своим официальным визитом в Италию.

Интервью президента газете Corriere della Sera опубликовано на сайте Кремля. Глава государства отметил, что Рим является одним из ключевых партнеров Москвы, и экономические отношения развиваются успешно, даже несмотря на ограничения. Однако первый шаг к снятию санкций должны сделать те, кто их инициировал.

Президент России также ответил на вопрос, чем он будет заниматься после завершения срока его президентских полномочий в 2024 году, передает ТВЦ.RU. "Об этом пока рано говорить. Впереди еще пять лет напряженной работы", - сказал он, затруднившись сделать прогноз, учитывая "стремительную динамику в мире".

Говоря о проблемах мировой стабильности, Владимир Путин подчеркнул - применение силы и вмешательство во внутренние дела других государств недопустимо. И напомнил, что развал существующей концепции безопасности начался с одностороннего выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Москва, в свою очередь, вынуждена вести разработку новейшей техники, но только в оборонных целях. Однако ни о какой гонке вооружений не может быть и речи, заявил президент.

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