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В Италии туристы пришли в ужас из-за извержения вулкана (видео)

09:45
  • четверг
  • 04 июля 2019

Люди в панике бросились спасаться в море

Завораживающее и одновременно пугающее зрелище – в Италии проснулся вулкан Стромболи. Он расположен на одноименном небольшом острове севернее Сицилии, передает "ТВ Центр".

По словам очевидцев, извержение началось с громкого грохота, похожего на взрывы – затем  появился столб дыма, хлынула лава, а с неба посыпались камни. Многие отдыхающие в панике бросились искать спасения в море. Один турист, совершавший восхождение к вершине горы, погиб, его знакомый получил травмы. С острова эвакуированы десятки человек. Небольшие извержения этого вулкана происходят довольно часто, последнее серьезное было десять лет назад.

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