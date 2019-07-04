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В Дамаске прошла международная техническая выставка

09:39
  • четверг
  • 04 июля 2019

На фоне серьезных санкций и дефицита товаров Сирия демонстрирует, что открыта для сотрудничества с другими странами

Более 200 компаний из Сирии и других стран приняли участие в крупнейшей международной технической  выставке, которая прошла в Дамаске. На ней были представлены современные товары и оборудование в различных сферах: от медицины и информационных технологий до нефтедобычи.
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С учетом того, что в стране активно восстанавливается инфраструктура, в том числе электроснабжение и связь, большим спросом пользуются кабели и трансформаторы. На фоне серьезных санкций и дефицита товаров арабская республика демонстрирует, что открыта для международного сотрудничества, отмечает "ТВ Центр". Среди участников - представительные делегации из Италии, Германии, Греции, Китая. Традиционно представлено и большое число российских компаний.

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