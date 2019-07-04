"Срам!" Стриженова возмутила народ интимным видео

Кадры телеведущая сама разместила в Instagram

Екатерина Стриженова восхищает своей красотой россиянок уже не первый десяток лет. Однако мало кто знает, каких усилий телеведущей стоит сохранять идеальную внешность.

Звезда Первого канала решила приоткрыть завесу тайны и рассказала, как ухаживает за своим лицом. Стриженова опубликовала в Instagram видео из кабинета косметолога.

"Когда приходишь к косметологу после ночной смены с просьбой "вернуть лицо!" - подписала ролик телеведущая (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены. - Прим.Ред.).

На кадрах подробно показано, как Екатерине делают гипсовую маску, буквально вылепливая новое лицо. По словам Стриженовой, после процедуры она не только отдохнула, но и помолодела.

Поклонники были сражены преображением своей любимой ведущей. Народ отметил, что Екатерина действительно за несколько минут без хирургического вмешательства обрела новое лицо.

"Как новенькая", "Вы лет на 10 помолодели", "Катенька просто загляденье!" "Браво, Екатерина!!! Вы, всегда выглядите на все 100", "Боже, какая красотка", - написали восхищенные фанаты.

Однако нашлись и те, кому видео Стриженовой не понравилось. Телеведущую упрекнули в желании пропиариться на самом интимном. "Ну разве можно такое выкладывать? Срам!", "Личная гигиена вещь интимная, ты бы еще поход к гинекологу в сеть выложила", "На мой взгляд, это очень не эстетично. Ещё немного и в Инстаграм будут выкладывать видео из косметического кабинета по улучшению состояния кожи в других..., не буду писать в каких, местах", "Вообще это очень интимная процедура", - возмутился народ.