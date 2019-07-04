Новое руководство Евросоюза оказалось неоднозначным

В России оценили новое европейское руководство

В среду Европарламент все-таки избрал нового спикера. Им стал Давид Сассоли. Итальянец выиграл голосование только со второй попытки.

Первая провалилась, так как ни один из претендентов не набрал достаточного количества голосов, передает "ТВ Центр". Но это было всё же быстрее, чем назначения на ключевые должности в Брюсселе, которые распределяли трое суток. Теперь депутатам предстоит в самое ближайшее время утвердить кандидатов на высшие должности в органах ЕС: немку Урсулу фон дер Ляйен - на посту главы Еврокомиссии, бельгийца Шарля Мишеля - на посту председателя Евросовета, испанца Жозепа Борреля в должности главы европейской дипломатии и француженку Кристин Лагард - как нового председателя европейского Центробанка.

В российском МИД заявили, что готовы к диалогу с новым брюссельским руководством, который должен строиться на равноправной основе. Однако глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев отметил, что новые европейские назначения "неоднозначны". Хорошо то, что власти ЕС будут дееспособны, так как у нового главы Еврокомиссии - фон дер Ляйен - хорошие отношения со вторым ключевым государством Союза - Францией. Серьёзных разногласий между двумя "локомотивами" единой Европы быть не должно. Плохо же то, что фон дер Ляйен никогда не отличалась мягкостью к России и едва ли сменит свои взгляды в новом кресле в Брюсселе.

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