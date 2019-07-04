Российские военные взяли под контроль учения НАТО в Черном море

В Минобороны приготовились реагировать на возможные нештатные ситуации

Российские военные внимательно следят за кораблями НАТО в Черном море на проводимых блоком учениях "Си-Бриз". В Минобороны сообщили, что это делается для оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации.

Плановые совместные тренировки проводят наши корабли Черноморского флота, морская авиация и войска ПВО у побережья Крыма, передает "ТВ Центр". Экипажи отрабатывают оборону важных объектов, а также противодействие условному противнику в море. На различных этапах силы авиации и флота попеременно действуют за "своих" и "чужих". Это позволяет военным отработать разные варианты выполнения боевых задач, и приобрести опыт оперативного принятия нестандартных решений.

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