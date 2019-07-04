Путин назвал условие для его встречи с Зеленским

"Мы к этому готовы", - подчеркнул глава России

Диалог Москвы и Киева может состояться только в том случае, когда украинский лидер Владимир Зеленский выполнит свои предвыборные обещания.

Об этом российский президент Владимир Путин рассказал в интервью итальянской газете Corriere della Sera в преддверии своего визита на Аппенины, где у него запланированы переговоры с президентом Италии Серджо Маттарелло, председателем совета министров Джузеппе Конте и папой Римским Франциском.

Путин напомнил, что Зеленский обещал наладить контакт с Донбассом и прекратить называть его жителей сепаратистами. Украинцы юго-востока страны ждут от нового президента не пустых заявлений, а конкретных действий, пишет "Газета.Ru".

"Конфликт между Россией и Украиной не в общих интересах, в отличие от развития прагматичного сотрудничества на основе доверия и взаимопонимания. Мы к этому готовы", - подчеркнул Путин.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в перспективах встречи Москвы и Киева нет ничего невозможного, однако пока что подходы украинской стороны к решению существующих проблем вызывают вопросы.