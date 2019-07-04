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Британцев поставили на место после выпада против России из-за Крыма

08:41
  • четверг
  • 04 июля 2019

Полуостров открыт для всех

Призыв британцев пустить в Крым международных наблюдателей вызвал недоумение у российских дипломатов.
Крымчан предупредили о провокации на полуострове

"Хотели бы отметить, что Республика Крым открыта для посещения любыми иностранными и международными делегациями, как и вообще любыми иностранными гостями, наравне со всеми другими регионами нашей страны", - приводит URA.RU заявление российского посольства в Лондоне. 

По мнению дипломатов, их британские коллеги недобросовестно используют проблематику прав человека в своих целях.  

Ранее британская делегация призвала Россию открыть доступ в Крым для международных наблюдателей. Это произошло на сессии Совета по правам человека ООН. Кроме того, член палаты лордов британского парламента Ричард Балф предложил провести в Крыму референдум под эгидой ООН о принадлежности полуострова. 

Напомним, Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума. 96,77% крымчан проголосовали за воссоединение с Россией. 

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