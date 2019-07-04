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Ученые нашли напиток против рака

09:20
  • четверг
  • 04 июля 2019

Также он снижает риск диабета

Испанские ученые выяснили, что умеренное потребление нежирного молока снижает риск метаболического синдрома, диабета второго типа, а также колоректального рака и рака мочевого пузыря.

Кроме того, молоко препятствует саркопении (снижение массы скелетной мускулатуры) у пожилых людей, пишет Medicalxpress.

Ранее американские и китайские ученые выяснили, что две порции йогурта предотвращают рак кишечника у мужчин. На женщин, к сожалению, он не оказывает такого положительного влияния.

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