ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Принц Гарри завидует Уильяму из-за красавицы Кейт Миддлтон

09:17
  • четверг
  • 04 июля 2019

Младшему брату давно хотелось создать свою семью

Бывший дворецкий принцессы Дианы Пол Баррелл рассказал, что принц Гарри долгое время завидовал принцу Уильяму из-за того, что тот счастлив в браке с Кейт Миддлтон. 
Принца Гарри и Меган Маркл ждет развод

"Мне кажется, Гарри долгое время смотрел на брата и завидовал ему, думая: "Я тоже хотел бы чего-то подобного, я бы хотел, чтобы меня окружала милая семья", - цитирует Пола Баррелла портал Yahoo's Style. Теперь, когда принц Сассекский обзавелся своей семьей, он может избавиться от зависти и двигаться дальше, считает бывший дворецкий. 

По слухам, принц Гарри и принц Уильям решили жить в разных домах после конфликта, который произошел между ними из-за Меган Маркл. Якобы будущий король Британии выступал против женитьбы младшего брата на актрисе.

Однако Пол Баррелл не верит в подобные россказни. "Не думаю, что этих ребят может что-нибудь рассорить. По-моему, смерть матери скрепила их навсегда", - сказал он. По его словам, братья очень близки. Дворецкий принцессы Дианы не сомневается, что после рождения Арчи две семьи станут общаться еще теснее. 

Читайте также:
Главное сегодня
Принц Гарри и принц Уильям с супругами
Принц Гарри и принц Уильям с супругами
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.