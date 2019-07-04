Принц Гарри завидует Уильяму из-за красавицы Кейт Миддлтон

Младшему брату давно хотелось создать свою семью

Бывший дворецкий принцессы Дианы Пол Баррелл рассказал, что принц Гарри долгое время завидовал принцу Уильяму из-за того, что тот счастлив в браке с Кейт Миддлтон.

"Мне кажется, Гарри долгое время смотрел на брата и завидовал ему, думая: "Я тоже хотел бы чего-то подобного, я бы хотел, чтобы меня окружала милая семья", - цитирует Пола Баррелла портал Yahoo's Style. Теперь, когда принц Сассекский обзавелся своей семьей, он может избавиться от зависти и двигаться дальше, считает бывший дворецкий.

По слухам, принц Гарри и принц Уильям решили жить в разных домах после конфликта, который произошел между ними из-за Меган Маркл. Якобы будущий король Британии выступал против женитьбы младшего брата на актрисе.

Однако Пол Баррелл не верит в подобные россказни. "Не думаю, что этих ребят может что-нибудь рассорить. По-моему, смерть матери скрепила их навсегда", - сказал он. По его словам, братья очень близки. Дворецкий принцессы Дианы не сомневается, что после рождения Арчи две семьи станут общаться еще теснее.