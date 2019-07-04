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Wikipedia признала Крым частью России

09:40
  • четверг
  • 04 июля 2019

Правки внесены даже в украинскую версию

Интернет-энциклопедия Wikipedia в статьях о саммите G20 указала Крым российской территорией.

Полуостров значится российским во всех 72-х языковых версиях, включая украинскую, пишет газета "Известия". Территория Крыма окрашена в фиолетовый цвет, как и Россия. Украина обозначена серым цветом, так как не входит в "большую двадцатку".

Как уточнили в интернет-энциклопедии, в вопросе принадлежности Крыма постоянно идет "война правок". Одни загружают карту с российским Крым, спустя время другой редактор делает полуостров украинским.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после регионального референдума. Украина его результаты не признала.

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