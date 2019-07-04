"Скелетик, обтянутый кожей": Хлебниковой предсказали скорую смерть от алкоголизма

Судьба певицы не дает покоя многим

Телеведущий, бывший участник "Дома-2" Рустам Солнцев выразил уверенность в том, что певица Марина Хлебникова страдает от алкоголизма.

Рустама Солнцева поразила внешность похудевшей и постаревшей артистки, когда они встретились на съемках передачи Андрея Малахова. Солнцев тогда предложил помочь Хлебниковой, но та с гневом отвергла его предложение и потребовала выгнать грубияна из студии.

"Перед нами предстал скелетик, обтянутый кожей, который точно пьет и "Крот", и "Белизну", и "Боярышник", и все остальное спиртосодержащее. Это прекрасная, замечательная, красивая, голосистая когда-то - сейчас без слез на нее не глянешь - Мариночка Хлебникова", - цитирует Солнцева Nation News. По мнению экс-участника "Дома-2", "такими темпами она долго не протянет".

Ранее о проблемах со здоровьем 53-летней Хлебниковой заявили певец Шура и телеведущая Дана Борисова. По словам последней, певица "подсела" на сильные транквилизаторы после смерти мужа.

Между тем Хлебникова, которая в последнее время редко поет и появляется на публике, написала в Instagram, что с 27 июля по 4 августа она будет выступать в Краснодарском крае на фестивале "Звезды дискотек 90-х".

Напомним, Марина Хлебникова стала затворницей после того, как в ночь на 30 сентября 2018 года скончался ее бывший муж Антон Логинов. Певица сама обнаружила труп. После этого Хлебникова попала в больницу с нервным срывом и не смогла прийти на похороны Логинова. По слухам, на облике певицы могли отразиться не только нервный срыв, но и злоупотребление алкоголем, а также неудачная пластика.