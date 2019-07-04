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Шойгу отчитался перед Путиным о причинах трагедии в Североморске

10:05
  • четверг
  • 04 июля 2019

Глубоководный аппарат будет восстановлен

Министр обороны России Сергей Шойгу назвал причину трагедии, которая произошла на глубоководном подводном аппарате ВМФ в Североморске.

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Она произошла из-за пожара в аккумуляторном отсеке, который затем распространился по аппарату, объяснил министр президенту Владимиру Путину перед его поездкой в Рим, пишет "Интерфакс".

Аппарат будет обязательно восстановлен, отметил глава Минобороны. Ядерная энергетическая установка была надежно защищена, экипаж сделал все возможное, чтобы полностью изолировать ее. "Она полностью в работоспособном состоянии", - подчеркнул Шойгу.

Пожар на глубоководном аппарате произошел вечером 1 июля. Трагедия унесла жизни 14 моряков, среди которых семь капитанов первого ранга и двое Героев России. Все погибшие будут представлены к госнаградам, а их семьям будет оказана необходимая помощь.

Видео: Шойгу потребовал быстрее восстановить сгоревший подводный аппарат

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