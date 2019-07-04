"Это провал!" Выбор темнокожей певицы на роль Русалочки вызвал скандал

Студия Disney шокировала зрителей

19-летняя темнокожая певица Холли Бейли, которая вместе с сестрой выступает в группе Chloe x Halle, сыграет Ариэль в ремейке мультфильма "Русалочка".

На странице киностудии Walt Disney в Twitter сообщается, что молодая певица сыграет главную роль в переосмыслении мультика 1989 года. "Мечты сбываются", - отреагировала на эту новость Холли Бейли, которая ранее не снималась в кино.

Многие англоязычные интернет-пользователи скептически отнеслись к решению Walt Disney. "Теперь мы ждем Мулан в образе блондинки с голубыми глазами", "Извиняюсь перед Disney, но это неправильный шаг. Очень разочарован", "Это не дискриминация, поэтому не наезжайте на меня, но Ариэль ассоциируется с белой кожей и красными волосами", "Disney, нет, ни за что, это провал!" - пишут юзеры.

Отметим, что вместе с Холли Бейли в фильме сыграют актеры Джейкоб Трамбле, Аквафина и Мелисса Маккарти. Сценаристом выступит Джейн Голдман, который работал над фильмами "Дом странных детей Мисс Перегрин" и "Женщина в черном".