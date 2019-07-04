Тодоренко и Топалов сыграли роскошную свадьбу в Италии (фото)

За два дня до торжества певец потерял костюм

Влад Топалов и Регина Тодоренко сыграли свадьбу в итальянском Сорренто в кругу самых близких людей.

Торжество состоялось 3 июля. Выездная регистрация прошла на берегу с шикарным видом на Неаполитанский залив, пишет kp.ru ("Комсомольская правда"). Кроме родных и близких на свадьбу приезжали напарница Тодоренко по "Орлу и Решке" Леся Никитюк, певица Алина Астровская, блогер Марина Могилко, Елена Чирва, Мария Ивакова, Антон Лаврентьев и другие.

Помогала организовывать праздник сестра Влада Топалова Алина, пишет интернет-портал "Дни.ру". Остальные подробности церемонии держатся в тайне.

"Оформление свадьбы в итальянском стиле, декорации, флористика. Могла ли я, девчонка из поселка Котовского, мечтать об этом?! О, боги, сложно себе представить, что может быть лучше этой сказки", - поделилась впечатлениями Тодоренко за несколько дней до свадьбы.

Сети уже появилась первая фотография новобрачных. Регина выбрала белоснежное платье в пол с глубоким декольте и украшенное бахромой. Влад был в белом смокинге в черных брюках и бабочке и в ботинках на босу ногу. Со свадебным костюмом у артиста случилась отдельная история. За два дня до торжества выяснилось, что по прилету был утерян багаж со свадебным костюмом Топалова. Отчаянный артист кинул клич в Instagram с просьбой одолжить ему белый или кремовый смокинг 52 размера и туфли 42,5 размера. Как именно Топалов решил свою проблему пока неизвестно.

Топалов и Тодоренко расписались еще в октябре 2018, но торжество решили перенести на теплое время года, тем более Тодоренко на тот момент была в положении. В декабре у пары родился сын Миша.