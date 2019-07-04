О чем Путин говорил с итальянскими журналистами

Президента России спросили о санкциях, Украине и планах на будущее

Важный шаг к налаживанию диалога с Европой. Владимир Путин посетит Италию с однодневным визитом. В программе - встречи с президентом республики и премьер-министром, а также главой Ватикана. В преддверие поездки Путин дал интервью газете Corriere della Sera. Он рассказал о том, можно ли активизировать торговые связи в условиях санкций.

В Квиринальском дворце завершаются последние приготовления. Уже через несколько часов в резиденции президента Италии будут принимать Владимира Путина. Официальный визит начнется с торжественной церемонии во внутреннем дворе палаццо. Церемониалу итальянская сторона уделила особое внимание: будет сразу несколько официальных приемов. Этот визит российского лидера - важный шаг в налаживании двусторонних отношений.

Но сначала Владимир Путин встретится с Папой Римским Франциском. Глава католической церкви и президент России планируют обсудить гуманитарную ситуацию в Сирии и на юго-востоке Украины, диалог Русской православной и Римской католической церквей. Экономика станет приоритетной темой на переговорах с итальянским премьером Джузеппе Конте.

На российском рынке работают пять сотен итальянских компаний. Товарооборот в 2018 году вырос на 13% до 27 миллиардов долларов. Однако это в два раза меньше, чем до введения антироссийских санкций и ответных мер Москвы. "Не может ли Россия в качестве исключения вычеркнуть Италию из санкционного списка?" - спросили Путина итальянские журналисты.

"У нас не было желания расширять ограничения экономических связей с Италией. Но дело в том, что при принятии ответных мер - против введенных незаконных санкций - мы не могли действовать избирательно. Что касается отмены санкций, то первый шаг должен быть сделан инициатором, то есть Европейским союзом. Тогда Россия может отменить принятые ответные меры. Мы считаем, что в конце концов здравый смысл возобладает, что Европа будет руководствоваться прежде всего своими собственными интересами, а не предложениями других", - ответил Путин.

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Спросили Владимира Путина и об отношениях с Украиной. Москва готова к диалогу с Киевом, отметил российский лидер. Но для этого новый президент Украины должен выполнить предвыборные обещания, а именно начать прямой диалог с Донбассом и выполнить Минские соглашения.

Их соблюдение, как и ситуацию в Иране и Сирии также обсудят в ходе сегодняшних переговоров, на полях которых должно состояться подписание нескольких важных документов о двустороннем сотрудничестве.

Кроме того, российский президент и итальянский премьер примут участие в церемонии закрытия Российско-итальянского форума гражданских обществ. Он возобновил свою работу после пяти лет перерыва.

Политический диалог и сотрудничество в экономике и культуре России и стран ЕС активизируются. Что еще раз подтверждает этот официальный визит, в завершении которого у Владимира Путина запланирована и одна неофициальная, дружеская встреча: с бывшим председателем Совета министров Италии Сильвио Берлускони.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко, европейское бюро "ТВ Центра", Рим, Италия.