В Кронштадте прошла панихида по погибшим подводникам

Где будут захоронены героически погибшие офицеры, пока неизвестно

Россия отдаёт дань памяти героям-подводникам, погибшим в результате трагедии в Баренцевом море. Самоотверженные профессиональные действия офицеров позволили спасти жизни их товарищей и сам глубоководный аппарат. Во многих городах проходят богослужения. Панихида состоялась и в главном храме российских моряков - Кронштадтском соборе. В скором времени в его стенах увековечат имена погибших героев.

Морской Никольский собор в Кронштадте изначально строился как храм-памятник морякам, отдавшим свою жизнь при исполнении служебного долга. Именно такими героями стали и гидронавты, погибшие в Баренцевом море. Панихида в их память длилась несколько часов. Перед ее началом митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий обратился к собравшимся со словами скорби.

1 июля во время пожара на глубоководном научном аппарате погибли 14 членов экипажа. Герои, которые ценой своей жизни спасли товарищей и ликвидировали очаг возгорания. Минобороны опубликовало их фамилии. Все они - уникальные специалисты. Среди них два героя России, семь капитанов первого ранга - высокие морские чины экипажа объясняются сверхсложностью задания, которое они выполняли. Их называют даже не подводниками, а гидронавтами - по аналогии с космонавтами. Капитан второго ранга Дмитрий Соловьев спас гражданского специалиста, затем задраил люк и продолжил бороться с огнем.

Видео: Минобороны опубликовало имена погибших подводников

Почти у всех остались жены и дети. Военная часть, в которой служили офицеры, расположена под Санкт-Петербургом. Сейчас решается вопрос о том, где будут захоронены герои-подводники. Скорее всего, это будет Серафимовское кладбище. Офицеры будут посмертно представлены к госнаградам, а семьям окажут необходимую помощь.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасёв. Северо-западное бюро "ТВ Центра". Санкт-Петербург.