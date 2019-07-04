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Паводок в Иркутской области оставил жителей региона ни с чем

11:48
  • четверг
  • 04 июля 2019

Урожай, дома и запасы - всё пришло в негодность

29 миллиардов рублей. В такую сумму оценивают ущерб от паводка в Иркутской области. Это предварительные цифры. По данным местных властей, около трех с половиной тысяч домов не подлежат восстановлению. Размыты дороги, повреждены мосты. В зоне подтопления остаются целые населенные пункты.

Жители города Тулун подсчитывают убытки. Марина Суханова впервые в своём доме после схода воды. Спасать, говорит, нечего. Остались только голые стены. Урожай погиб, мебель, оргтехника, запасы – всё пришло в негодность.

Но что-то оценить могут те, у кого осталась крыша над головой. Большинству возвращаться некуда. Их дома смыло волной. Ольгу вместе с семьёй спасатели снимали с крыши. Женщина признаётся, строили дом два года, прожили всего четыре месяца.

- Это был наш дом. Мы построились, заехали в марте и выехали. Выплыли. Там на дороге дом наш стоит.

Региональные власти оказались не готовы справиться с последствиями наводнения. Вмешаться в ситуацию пришлось федеральному правительству. В Тулуне и днём и ночью кипит работа. Спасатели разгребают завалы на главном мосту - это часть федеральной трассы "Сибирь". По нему движение уже запустили, но внизу до сих пор затор из брёвен и щепок, который не даёт воде уйти.

Подробности смотрите в репортаже Ильи Данильцева.

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