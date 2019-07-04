В Пентагоне объяснили появление ржавых танков в Вашингтоне

Машины покажут во время речи Дональда Трампа о мощи американской армии

Ржавые танки как украшение праздника. На торжественные мероприятия в честь Дня независимости в Вашингтоне Пентагон прислал военную технику не самого презентабельного вида, передает "ТВ Центр".

Бронемашины "Брэдли" оказались с облезшей краской и без стволов. На их фоне сегодня выступит Дональд Трамп с речью о военной мощи США. Ранее американский президент обещал гостям праздника невиданное прежде зрелище. Танки на Дне независимости покажут впервые. Пентагон объяснил конфуз тем, что не придаёт большого значения внешнему виду бронемашин.

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