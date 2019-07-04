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Собянин открыл Московский урбанистический форум

12:27
  • четверг
  • 04 июля 2019

По словам мэра, форум проводится уже в девятый раз, что стало хорошей традицией

300 спикеров из 70 стран. В столице открылся Московский урбанистический форум. Конгресс собрал архитекторов, застройщиков, инвесторов и представителей городских администраций со всего мира. Об этом сообщает "ТВ Центр".

В этом году темой форума стало качество жизни в мегаполисах. Гостей ждут круглые столы, интервью, дискуссии, презентации и дебаты. Деловая программа включает более 70 событий. Параллельно для всех желающих пройдёт открытый фестиваль. Это более 100 культурных и образовательных мероприятий. От лекций и дискуссий до йоги на "парящем" мосту. С приветственным словом на открытии форума выступил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Чтобы город развивался, рос, привлекал инвестиции, главное, чем он должен заниматься - это забота о человеке. И совершенно очевидно, что в повестке сегодняшнего форума мы будем обсуждать вопросы градостроительной политики. Как сделать так, чтобы город продолжал развиваться, строился, но, тем не менее, любая стройка, любое развитие создавало дополнительную комфортную среду  для горожан", - заявил Собянин.

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