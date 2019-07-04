Раскрыт коварный план Зеленского

Новый президент воплотит идеи Петра Порошенко в жизнь

На Украине нарастает политическое противостояние перед парламентскими выборами. Радикалы свои позиции отстаивают своими обычными методами. Накануне в Харькове националисты напали на кандидатов от "Оппозиционной платформы за жизнь". Политиков закидали яйцами и облили зелёнкой.

Зелёнка как весомый аргумент украинской предвыборной борьбы. Павел Онищенко - харьковский кандидат от оппозиционных сил - проводил рядовую встречу с избирателями. К толпе скучающих женщин неожиданно присоединились крепкие молодые люди, по мнению которых Онищенко "распространял пророссийские настроения".

"Я знаю на 100%, что ребята действуют от полиции и в интересах этих сил. Аваков все это курирует. Наш кандидат от команды "Зе" Бакумов Саша с ними в сговоре по этому поводу. Привет нацкорпусу", - сказал кандидат в народные депутаты от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Павел Онищенко.

Еще одному кандидату от оппозиционной платформы - Дмитрию Святошу - пришлось убегать от толпы радикалов. Тем не понравились телевизионные дебаты с его участием. Вместо зеленки - яйца. Сейчас "Оппозиционная платформа - За жизнь" уверенно занимает вторую строчку в предвыборном рейтинге. Тогда как "Радикальная партия" и "Европейская солидарность" могут вообще не пройти в Раду. В ход идут любые средства. Недавно, например, радикалы разгромили офис оппозиционных сил.

Неспокойно и в столице. Митинг на Майдане с призывами отменить регистрацию кандидатов Клюева и Шария принес результаты. Из предвыборной гонки, по решению ЦИК, они выбывают.

Тактику взял на вооружение и бывший президент, чья партия стремительно теряет популярность. Конституционный суд может отменить скандальный закон о люстрации, что вернет во власть чиновников "старой гвардии" времен Януковича. Учитывая, что Майданной власти избиратели уже высказали свое - "нет", опасения Петра Алексеевича вполне обоснованы. Порошенко призывает сторонников выйти на защиту "европейских ценностей". Пока украинские телеканалы по деталям разбирали встречу Зеленского с канадским премьером, обсуждая улыбку президента, цвет носков Джастина Трюдо и совместное кинопроизводство, без внимания осталось, пожалуй, самое главное - грядет "большая приватизация" сразу после выборов в Раду.

"Я просто с раскрытыми глазами прочитал заявление Зеленского. Ключевыми словами которого было - сейчас закончатся выборы, дураков обдурим окончательно, продавай землю, пожалуйста. Это хотел сделать Порошенко, но ему не дали, потому что понимали его воровскую сущность. А вот сейчас, когда все поверили Зеленскому с такой красивой улыбкой, отдать землю Украины, наверное, будет комфортно", - сказал нардеп Рады Вадим Рабинович.

Похоже, это одно из условий получения новых траншей. Ведь о приватизации Зеленский заявил сразу же после встречи с вице-президентом Всемирного банка Мюллером.

"Проходит эйфория от того, что Зеленский триумфально победил на выборах. Я тоже голосовал за него во втором туре. Я не то, что об этом жалею, я понимаю, что он сменил систему. Но, совершенно очевидно, что вряд ли он поменяет сегодня свой курс, который он взял в прямо противоположную сторону от своих предвыборных обещаний", - заявил политолог Вадим Кацман.

Впереди новые - парламентские выборы, а, следовательно, и новые обещания. Правда, им, как показывает статистика, украинцы верят все меньше.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

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